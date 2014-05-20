港报财经评论：中国外忧内患，A股坚持托底--经济日报5月20日

中国外忧内患，A股坚持托底/ 林瑞芬

港股昨回软，收报22,704，微跌8点；国指收报9,915，跌40点；大市成交额只471亿港元。中国面对外忧内患，沉着应战，虽然A股暂不能大升，但政策托底更会坚持。恒指昨低见22,555，跌近157点，最终只跌8点，股市一时受累，主要是上证途中曾跌穿2,000底影响，但最终市场迅速回复平静，收窄跌幅。美息尚维持低水平，市场下月欧洲央行推2,000亿欧元的刺激经济方案，或实施负利率，国际资金面尚算保持充裕，港股暂且看为市况经短期上升超买后的修正；技术上，STC指标已超买，回吐，恒指向下防綫21,800左右可能还可以守得住。

美国近期高调重返亚太，菲律宾、越南与日本等国家，与中国的关系微妙，中越冲突恐怕只是南海问题纷争的开始，国家在外交上应该够烦。内患而言，捉贪未手软，上周又有中资股高管被查，香港中旅 昨因此收市跌1.8%，此际当官都有点活在白色恐怖之中，不敢乱来。楼市支撑经济大局的重任仍未放下，此际楼市量价在调下，经济面变化都会受信心牵引，可见目下中国内患外忧的境况。往好处想，中国更需要在此关键期守好门口，稳定内部经济为坚持的任务，托底A股也是大概事。今周四，将公布的汇丰中国制造业5月预览值，对经济前景的提示，需要关注。

上周又有文件发布，中国五部门共同发布127号文件《关于规范金融机构同业业务的通知》，分析指规范同业业务，将打击影子银行及非标业务，从而有助降低社会融资成本，同时，可以明显制约银行的高风险行为，降低金融系统的风险。国泰君安就认为规范同业业务下，这将可能会引发金融机构在5月以后的一两个月内大规模降低同业资产配置，进一步推动包括高收益的城投债和高评级产业债等收益率的下降。伴随着未来两个月金融机构将同业资产配置到标准化的城投债端，无风险收益率（RISK-FREE RATE）预期进入快速下行区。对比之下，将可能令A股的估值及投资吸引力略为提升。事实上，二季度至今以上证50为代表的蓝筹股相对创业板已出现了9.13%的相对收益。

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美银美林：国指下见9,609/ 余少文

期指结算日，国企指数先跌后升，但中国无视经济增长下行压力而维持现有财政和货币政策，美银美林下调国指今年目标至9,609点。中国内地股市昨日收市前走高，上证综合指数亦守2,000点，国企指数获刺激而午后逆转，全日升112点或1.2%，收报9,882点，成交额回升至122亿港元，半数主板H股录得升幅，金融股为昨日反弹火车头；而红筹指数升84点或2%，收报4,168点，成交额63亿港元，电讯股为领涨板块。

随着5月市况来临，市场开始一片看淡之声，或是昨日反弹的原因之一。不过，大市一浪低于一浪，市场经验是“Sell in May”，尽管昨日反弹，股民不宜逆势而行，当然不反对持货量偏低的股民待大跌时小注吸纳。因为当众人对市场悲观时、往往是牛市诞生时，仍然撑A股和中资股，尤其大家都知道一个信息，是“沪港直通车”有机会下半年出台，对于两地股市有刺激作用，如大市持续下跌，届时更能凸显两地股市的吸引力。

其实，大市偏软，中国内地经济没有起色是其中一个原因，一直憧憬中国出手刺激经济，可惜推出的政策和措施都只属微刺激。而中国政治局上周召开会议，重申当前经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需求高度关注；并强调财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

尽管不认为中国会宽松流动性，但仍有不少人有这憧憬，而政治局上述讲话反映短期不会有任何重大刺激经济措施。美银美林报告认为会令部分投资者失望，同时会令目前严峻的市场情况持续下去，以及增加未来几个季度的市场抛售风险，故该行下调国指和上证今年目标价约7%，新目标价分别为9,609点和2,069点。当然，人民银行昨日在正回购操作上确实手松，因为只有500亿人民币及期限28天，以28天正回购计算是两周以来最少，如以单日正回购计算则是1个月来最少。再加上昨日到期的正回购金额为1,010亿人民币，即昨日变相释出510亿人民币流动性，或是A股反弹原因，也打了认为紧缩货币政策持续的嘴巴。

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