版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:09 BJT

期货日报：钢市供需矛盾未明显改善，沪钢继续下行为主基调

以下内容节选自5月20日的《期货日报》：

近期煤焦钢期价跌势再起，各品种跌幅也较大。由于宏观经济欠佳，钢材产业链资金紧张，现货钢价大幅下跌，且钢市供需矛盾仍未明显改善，后市沪钢继续下行将是主基调。

　 由于季节性需求减弱，银行对部分钢厂可能进一步减少信贷额度，加上近期“融资矿”风险阴霾难散，钢铁行业资金链问题再度成为市场关注焦点。虽然最新数据显示，钢厂钢材库存较今年高点出现一定程度下降，但是原料价格大幅下降打开了钢价的下跌空间，加之宏观经济和钢市需求预期较为悲观，钢厂接二连三下调钢材出厂价格显示钢厂对后市比较谨慎。 (完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐