期货日报：钢市供需矛盾未明显改善，沪钢继续下行为主基调

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下内容节选自5月20日的《期货日报》：
近期煤焦钢期价跌势再起，各品种跌幅也较大。由于宏观经济欠佳，钢材产业链资金紧张，现货钢价大幅下跌，且钢市供需矛盾仍未明显改善，后市沪钢继续下行将是主基调。
由于季节性需求减弱，银行对部分钢厂可能进一步减少信贷额度，加上近期“融资矿”风险阴霾难散，钢铁行业资金链问题再度成为市场关注焦点。虽然最新数据显示，钢厂钢材库存较今年高点出现一定程度下降，但是原料价格大幅下降打开了钢价的下跌空间，加之宏观经济和钢市需求预期较为悲观，钢厂接二连三下调钢材出厂价格显示钢厂对后市比较谨慎。 (完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)