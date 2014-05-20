路透基点：绿地香港投资集团2.5亿美元联贷案已获两家银行承贷

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港投资集团有限公司的2.5亿美元三年定期贷款已经获得两笔承贷，总额1亿美元。
中国银行和三井住友银行参与本案，担任牵头行，各承贷5,000万美元。
初始牵头行兼簿记行德意志银行在5月9日将本项子弹式贷款启动进入一般银团阶段，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。
位于上海的母公司绿地控股集团提供贷款担保，这笔无抵押贷款有50个基点的承诺费。
贷款资金将用于资本支出和一般企业用途。银行回覆截至日期为6月6日。
地产开发商旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团在1月为联合开发项目签署一笔4.84亿美元的双币种贷款，其中包括3.2亿美元离岸贷款和10亿元人民币国内贷款。离岸和国内贷款部分的借款人分别是旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司。
离岸部分的利率为较LIBOR加码400个基点。国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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