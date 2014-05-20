路透基点：绿地香港投资集团2.5亿美元联贷案已获两家银行承贷

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港投资集团有限公司的2.5亿美元三年定期贷款已经获得两笔承贷，总额1亿美元。

中国银行和三井住友银行参与本案，担任牵头行，各承贷5,000万美元。

初始牵头行兼簿记行德意志银行在5月9日将本项子弹式贷款启动进入一般银团阶段，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

位于上海的母公司绿地控股集团提供贷款担保，这笔无抵押贷款有50个基点的承诺费。

贷款资金将用于资本支出和一般企业用途。银行回覆截至日期为6月6日。

地产开发商旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团在1月为联合开发项目签署一笔4.84亿美元的双币种贷款，其中包括3.2亿美元离岸贷款和10亿元人民币国内贷款。离岸和国内贷款部分的借款人分别是旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司。

离岸部分的利率为较LIBOR加码400个基点。国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%。(完)