中国新股：第一创业证券拟发行2.19亿A股用于补充资本金--预披露

路透上海5月20日 - 中国中型券商第一创业证券周一稍晚在中国证监会网站刊登预披露材料，公司拟发行2.19亿A股，募集资金将全部用于公司资本金，发行后拟在深圳证交所中小板上市。

此前，国泰君安证券、东方证券和东兴证券等多家国内券商已刊登预披露材料。

第一创业证券发行前总股本为19.7亿股，但股权较为分散，华熙昕宇投资公司和北京首都创业集团分别持有发行前股本的17.12%和15.85%，为前两大股东。去年公司净利为1.64亿元，每股收益0.08元。

第一创业证券本次发行的主承销商为招商证券 ，以及第一创业与摩根大通 的合资投行一创摩根。