重发-光大期货：大商所鸡蛋期货获利了结回落，短期将高位振荡

(重发以修改标题别字) 以下内容节选自5月20日的《期货日报》：

大商所鸡蛋期货近远月合约报价周一联袂下行，其中1409合约大幅减仓。从技术上看，1409合约5200元/500千克整数关口压力较大，预计短期鸡蛋期价将高位振荡。

预计在鸡蛋现货价格达到5.0元/斤以上的高位后，下游消费替代效应将显现，短期鸡蛋现货市场供应紧张局面有望缓解。短期鸡蛋期价或将高位振荡，振荡区间为5000—5200元/500千克。(完)