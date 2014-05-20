重发-光大期货：大商所鸡蛋期货获利了结回落，短期将高位振荡

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(重发以修改标题别字) 以下内容节选自5月20日的《期货日报》：
大商所鸡蛋期货近远月合约报价周一联袂下行，其中1409合约大幅减仓。从技术上看，1409合约5200元/500千克整数关口压力较大，预计短期鸡蛋期价将高位振荡。
预计在鸡蛋现货价格达到5.0元/斤以上的高位后，下游消费替代效应将显现，短期鸡蛋现货市场供应紧张局面有望缓解。短期鸡蛋期价或将高位振荡，振荡区间为5000—5200元/500千克。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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