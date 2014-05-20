港报社评：纾解建造工程师荒，急不容缓--星岛日报5月20日

由于建造业工人严重短缺，港铁与劳工界几经商议，成增补外劳协议，引入外地地盘工人，纾缓多条铁路同时建造带来的劳工短缺问题。同一时间，香港面对工程专业人员人手不足的困局，成为建造工程另一重大阻碍，急须解决。

业界指出，现时土木、结构、屋宇装备工程师等专才都齐现短缺，加薪亦难觅人手，除了行内争夺有限人手外，部分公用事业和发展商北上拓展业务，亦带走本地工程专业人员，令供不应求更紧张。

目前本地大学的人才供应，远跟不上劳动市场的需求，香港工程师学学会已去信有关院校，要求增加学额，但「远水难救近火」。

现时业界可从海外输入工程专才，但近年香港吸引力落后于竞争对手，以新加坡为例，近年大开门户，大量输入外劳，由低技术至专才一律不拘，香港难以从狮城手中抢人，原因是配套跟不上。

另一个输入工程专业人员的途径，是向入境处的内地输入专才计画申请，但去年仅有182人来港工作，可见从内地挖角并不容易。多项庞大工程急须专才，业界应多利用有关计画，若内地工程专才反应不佳，证明中港之间正在争夺人才，如要提高吸引力，只能以高薪抢人。

从海外聘请、从内地引入，再加上本地培训，都不能满足公私营工程的要求，业界已向来港攻读硕士或研究课程的内地生打主意，但不少人抱着累积经验心态，工作数年便往海外寻找更佳机会。

无论政府和业界，都要想方设法解决工程界的人才荒，否则人力不足，造价上涨，施工滞后，阻碍基建竣工，经济推动力因而进一步减弱，令竞争力每况愈下，后果堪虞。

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