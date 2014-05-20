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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：受限于20日均线，基本走势向上

0101 GMT

* 昨日呈十字星，连续第二日受限于20日均线切入位1.6847

* 5、10日均线小幅下移--波林格区间平移--预示盘整

* 基本走势仍向上--自11月始的上行通道底部在1.6724

* 本周数据云集，首先关注今晚出炉的英国消费者物价指数(CPI)--路透调查预期为较前月和较上年同期分别升0.3%和1.7%

* 关注21日零售销售和22日国内生产总值(GDP)数据--境外市场1.6806/45区间为首道支撑/阻力位。(完)

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