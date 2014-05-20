港报社评：需求主导重建项目应可获额外地积比--明报5月20日

市建局需求主导重建计划项目亏蚀严重，目前的模式不可能持续下去；而香港残破旧楼日增，若计划终止，「城市炸弹」危情将更深化。市建局应该尽量保留需求主导选项，但是调整申请门槛，要以起码自给自足为先决条件，包括扩大地盘面积、增加集齐重建意愿业主比例等，都应该考虑；另外，政府宜因应市建局的角色和职能，研议增加市建局名下重建项目的地积比，强化其规划和经济效益，使需求主导重建走向活路。

需求重建计划亏蚀，项目规模不够大、地盘面积细小是主要原因。市建局搞重建，并非拆卸旧楼、在原址兴建新楼那么简单，要顾及附近道路容量，或增加休憩用地和社区设施等，因此，若地盘面积细小，难有整体规划效益，由于原址要兼顾其他用途，重建后的住宅单位较原有数量难以增加，甚或可能更少。

除了扩大地盘面积、增加集齐重建业权意愿，即是提高需求重建门槛以外，政府应该研议调校政策，以特事特办方式让市建局的需求重建项目增加地积比，以强化规划和经济效益。

若要确保额外地积比不至被滥用，市建局行使这个权利时，要由城规会专项审批，以适度为原则。

需求主导重建计划按现行模式，看不到有可能摆脱亏蚀状态，长远而言难以持续，除非当局终止这项计划，否则就要调校，起码使计划自给自足。至于需求主导重建带来的道德风险，例如过去发生过业主罔顾维修责任，让楼宇失修之后申请重建，迫使当局基于安全考虑，要求市建局接手重建的事例，政府应制订惩处准则，交由市建局执行，以阻吓这类事态继续发生。

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