港报社评：普京访华两军演习，中俄走近各有所需--信报5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
俄罗斯总统普京今天到中国进行国事访问，并出席在上海举行的「亚洲相互协作与信任措施会议」第四次峰会；与此同时，中俄海军亦在东海举行大规模联合演练，两国在政治、安全和经济合作上，的确达到了一个新高度。
普京访华两天行程，多名亲信和工商巨头随行，包括克里米亚事务部部长萨韦耶夫和俄罗斯石油公司总裁谢钦。两国将签订合作文件，可见普京此行，锐意加强中俄战略互信，在同美国和欧盟关系急剧恶化下，及时调整「依托欧亚、背靠欧盟、面向亚太」的战略，更多向东方亚洲倾斜。
普京今次在乌克兰事件中作出反扑，遭欧美制裁，加剧俄国经济恶化的速度，要抵销欧美的大国压力，除了强化与中国合作外，可选择的空间其实十分有限；对中国来说，深化中俄战略协作伙伴关系，亦有助应对美国亚太再平衡战略。
然而，从中俄谋求「多极化国际体系」的共同目标看，双方把维持良好关系视为营造有利外部环境的一个关键因素，这一点，无疑也是两国能够巩固合作的重要基石。
今次普京出访中国，标示了中俄在建立「多极化国际体系」的共同目标下，也在美国战略东移、俄国与欧美关系急速恶化的变局中，双方在经济、贸易、政治、外交、军事安全和地区协作等领域上，展开更紧密的全方位合作，势将加快改变美国「单极体系」的国际政治格局。
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