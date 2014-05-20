港报社评：低失业率非必然，多建就业支柱--经济日报5月20日

港府昨公布4月失业率为3.1%，续处近16年低位。惟有人力资源机构指，中港矛盾或令内地旅客减少来港消费，恐打击香港零售业招聘意慾。虽然如此，今年香港失业率仍可望续保低位。

此因今年香港内需动力不俗，一是香港大型基建、私人住宅等工程如火如荼，人力需求仍高企；二是今年香港职场加薪理想，私人机构平均加薪约4%，公务员实际加薪幅度更达5%以上，应可带动香港内需，填补旅业趋缓对就业的冲击。

然而，香港作为细小而向外的经济体，若单靠内需撑就业，恐如「塘水滚塘鱼」般难以持久。香港实施最低工资后未现明显后遗症，关键是经济尤其旅业引擎强劲，创造大量基层职位，推升就业空缺与薪金水平。

惟随着内地旅客消费模式改变，且不少港人深感过分依靠旅业并不健康。香港若要续保低失业率，必须借目前喘息之机，开辟更多经济新引擎，以拓阔就业基础，此既要向外看，亦要向内看。

香港要向外看，关键是抓紧全球创新科技大潮。香港应在教育和培训上多动脑筋，培育更多本地科技人才，加强鼓励及协助创业，此亦是港府拟成立的科技局应做的首要工作。

至于向内看，则是要把握内地服务业发展，尤其专业服务的机遇。内地未来十年最重要发展方向是服务业，香港服务业具国际水平，特别是高增值的专业服务，如会计、法律、营销、管理等。

香港现时所享的低失业率，并非必然，港府、商界与港人皆要有居安思危心态，为香港建立更多经济支柱，不止依重金融、旅游，如此失业率才能保持低位，为基层脱贫、中产上流，创造条件。

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