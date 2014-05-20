信达期货：中越紧张关系催生沪胶短期反弹，但不可盲目追多

沪胶周一早盘强劲拉升，并以涨停板报收，进而带动其他工业品反弹。但相对于股市、期指的大跌行情而言，却形成了“冰火两重天”式的强烈反差。

5月中旬，越南多地发生打砸抢烧中资企业的严重暴力事件。中越关系的恶化导致市场对越南天胶出口受阻，市场供应短期趋紧的担忧迅速升温，原本持续增仓打压的主力空头席位开始大幅撤退，直接导致期货盘面的大涨。

但短期天胶上涨持续性有待观察。一方面，天胶素有急涨急跌的特性。另一方面，伴随着胶价的大幅反弹，持仓却大幅减少，显示上涨动力主要来自空头的减仓。因此，基于中越紧张关系而催生的短期反弹行情，其持续上涨的可能性有待商榷。投资者不可盲目追多，贸易企业可趁反弹提供的机会适当参与卖出保值操作。(完)