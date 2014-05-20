英大期货：现货库存压力限制郑糖近期上行空间

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下内容节选自5月20日的《期货日报》：
上周，ICE 7月原糖期货曾触及18.28美分的高位，经过小幅回调，累计上扬4.1%，创3月底以来最大单周涨幅。近日，在外盘的带动下，郑糖1409合约曾到达4,920元/吨高位。但是，在国内库存压力明显的同时，市场需求依然低迷，使得郑糖近期上行空间受限，在4,950元/吨左右阻力明显。
从4月国内产销数据来看，截至4月底，2013/2014榨季全国累计产糖量为1,324.73万吨，销售量为596.27万吨，产销率为45%，库存创历史同期高位。国内食糖产销情况已不容乐观，而且今年我国一季度食糖进口量却不减反增，同比增长63%，进一步增加了国内产销压力。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)