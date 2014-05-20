英大期货：现货库存压力限制郑糖近期上行空间

上周，ICE 7月原糖期货曾触及18.28美分的高位，经过小幅回调，累计上扬4.1%，创3月底以来最大单周涨幅。近日，在外盘的带动下，郑糖1409合约曾到达4,920元/吨高位。但是，在国内库存压力明显的同时，市场需求依然低迷，使得郑糖近期上行空间受限，在4,950元/吨左右阻力明显。