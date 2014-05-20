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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:24 BJT

英大期货：现货库存压力限制郑糖近期上行空间

以下内容节选自5月20日的《期货日报》：

上周，ICE 7月原糖期货曾触及18.28美分的高位，经过小幅回调，累计上扬4.1%，创3月底以来最大单周涨幅。近日，在外盘的带动下，郑糖1409合约曾到达4,920元/吨高位。但是，在国内库存压力明显的同时，市场需求依然低迷，使得郑糖近期上行空间受限，在4,950元/吨左右阻力明显。

　 从4月国内产销数据来看，截至4月底，2013/2014榨季全国累计产糖量为1,324.73万吨，销售量为596.27万吨，产销率为45%，库存创历史同期高位。国内食糖产销情况已不容乐观，而且今年我国一季度食糖进口量却不减反增，同比增长63%，进一步增加了国内产销压力。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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