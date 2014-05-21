《香港重要政经日程》--5月21日-5月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
================== 今日重要政经消息=================
5月21日（周三）
-- 中国财政部于离岸招标国债。
--10:00 碧桂园 股东周年大会。
--15:00 熔盛重工 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月22日（周四）
-- 中国北车 首日挂牌。
-- 香港公布4月消费物价指数（CPI）。
-- VTech Holdings 公布年报。
--09:00 中石油 在北京举行股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 恒安国际 股东周年大会。
--11:00 中国电力 股东周年大会。
--11:00 万科置业(海外) 股东周年大会。
--14:00 中国国航 在北京举行股东周年大会。
5月23日（周五）
-- 碧瑶绿色 首日挂牌。
-- 超盈国际 首日挂牌。
--09:00 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。
--10:00 瑞声科技 股东周年大会。
--15:00 龙湖地产 股东周年大会。
--16:00 中海油 股东周年大会。
5月24日（周六）
--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。
5月26日（周一）
-- 百丽国际 公布年报。
-- 华润创业 公布季报。
-- 利信达集团<0738.HK公布年报。
-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。
-- 太平洋恩利 公布半年报。
--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。
--11:00 港华燃气 股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
5月27日（周二）
-- 香港公布4月对外商品贸易统计。
--11:30 瑞安建业 股东周年大会。
*5月28日（周三）
-- 网龙 公布三个月业绩。
-- 奥思集团<1161.HK公布半年报。
--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:00 上实控股 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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