全球金属：美铝预期2014年全球原铝需求增长7%

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨

路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。