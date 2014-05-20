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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 09:43 BJT

全球金属：美铝预期2014年全球原铝需求增长7%

路透香港5月20日 - 美国铝业 高管周二表示，全球2014年原铝需求将增长7%，获益于中国需求增长稳健。

美铝物料管理部总裁Timothy Reyes表示，基于中国7.5%的经济增长目标，公司预期中国今年的原铝需求将增长10%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
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