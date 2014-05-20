中国股市：沪综指开盘小涨，证监会表态安抚市场扩容担忧

路透上海5月20日 - 中国股市沪深两市周二均小幅跳空高开，因证监会周一稍晚发言表态至年底前仅有约百家新股发行，远低于市场预期。

沪综指 开盘报2,011.846点，涨6.663点或0.33%。昨日沪综指收跌1.1%至三周新低。

据中国证监会网站周一刊登新闻稿，证监会主席肖钢表示，为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。