中国股市：沪综指开盘小涨，证监会表态安抚市场扩容担忧

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 中国股市沪深两市周二均小幅跳空高开，因证监会周一稍晚发言表态至年底前仅有约百家新股发行，远低于市场预期。
沪综指 开盘报2,011.846点，涨6.663点或0.33%。昨日沪综指收跌1.1%至三周新低。
据中国证监会网站周一刊登新闻稿，证监会主席肖钢表示，为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。
肖钢的讲话中透出不少利多信息，例如，未来将研究在上海证券交易所市场推出股票ETF期权交易试点；统筹好注册制改革的力度和市场的可承受度；推动进一步提高合格境外机构投资者(QFII)总体投资额度和单个QFII额度上限，加快审批进度。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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