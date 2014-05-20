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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:32 BJT

中国股市：沪综指开盘小涨，证监会表态安抚市场扩容担忧

路透上海5月20日 - 中国股市沪深两市周二均小幅跳空高开，因证监会周一稍晚发言表态至年底前仅有约百家新股发行，远低于市场预期。

沪综指 开盘报2,011.846点，涨6.663点或0.33%。昨日沪综指收跌1.1%至三周新低。

据中国证监会网站周一刊登新闻稿，证监会主席肖钢表示，为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

肖钢的讲话中透出不少利多信息，例如，未来将研究在上海证券交易所市场推出股票ETF期权交易试点；统筹好注册制改革的力度和市场的可承受度；推动进一步提高合格境外机构投资者(QFII)总体投资额度和单个QFII额度上限，加快审批进度。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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