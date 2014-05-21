《香港报摘》--其他报纸重要消息5月21日

* 明报：

--日本计划开赌，吸引各大赌业集团注视，美高梅中国 母公司美高梅集团的全球博彩发展高级副总裁Edward Bowers表示，估计日本开赌后每年收益可达200亿美元，相当于去年澳门近一半博彩收入，他又表示，希望能在大阪建赌场综合度假村。

--华人置业 新任主席刘鸣炜接棒后首次会见传媒，他表示，旗下澳门住宅项目「御海．南湾」向买家退订是为了释出善意，与司法程序无关。他又指出，暂时没计划进一步增加该项目的拨备，现时难以估算最终损失的金额。 * 星岛日报：

--美高梅联席董事长兼执行董事何超琼表示，澳门需要转型，由博彩为主逐渐转为多元化城市，增加文化艺术等不同元素。邻近的珠海横琴，可解决澳门发展空间不足的问题。

--设计、生产和销售中高端功能沙发的敏华 主席黄敏利表示，内地楼市疲弱对集团影响不大，对敏华今年业务乐观，今年将在内地新开逾200家店。 * 苹果日报：

--上周才以尺价近8万港元售出的新地 寿臣山SHOUSON PEAK楼王极速赔订，交易合约最终没有签买家最终损失逾1,400万港元定金，成为一手住宅销售新例后最大宗挞定个案。有消息指，买家为内地速递公司圆通速递董事长喻渭蛟之妻、副总裁张小娟。买家离奇挞定是因身份曝光，其在国内的公司即时被政府调查，故宁愿放弃千万定金。

--康师傅 与统一 的「买杯面送肠仔」价格战已接近两年。原以为康师傅可在今年结束战役，惟主席魏应州昨表示将会延长价格战，目标是市占率增至70%。 * 东方日报：

--香港车位供应紧绌，部分豪宅车位更是「一位难求」，以至此类物业虽要付双倍印花税，但仍被买家疯抢。西半山天汇有车位以424万港元天价售出，贵绝香港。

--全球最大全电动车商之一Smith Electric Vehicles Corp遭人入禀高院控告，令其与中聚电池 入股及合作协议出现变数。中聚计划以3,000万美元（约2.34亿港元）认购SEV日后拟合并上市的公司。 * 文汇报：

--市建局观塘市中心第2、3期地盘昨日招标，15个有份入意向的财团，只得10间获邀请入标，悉为香港传统大型地产商，而丽新 、K&K Property及内房企万科 等未获邀。 * 大公报：

--五洲国际 主席舒策城表示，集团至今已经有20个项目开业，至今年底将增至30个，遍布在全国22个城市。他预料，未来每年将以新增10个项目的速度扩张。

--新疆最大黄金矿业公司恒兴黄金（新股代码： ）昨日踏入第2日招股，消息指该股再获福建同乡──安踏 主席兼首席执行官丁世忠以个人名义，斥资3,000万港元入股。（完）