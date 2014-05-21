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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报5月21日

* 要闻版头条：

--内地第二大保险商平保 有意将其名列全球第三的P2P（Peer To Peer，即点对点）网上借贷业务分拆上市，以捕捉科网浪潮，充分体现旗下业务的价值，估计料逾186亿港元。 * 其他： 　　--金管局助理总裁（经济研究）何东在其研究报告撰文指，人民币境内的在岸价和境外的离岸价变化，对亚洲货币构成显着影响，特别是离岸价，反映人民币国际化，滙价影响力愈来愈大。

--政府上周宣布微调双倍印花税，香港置业就业主心态进行问卷调查，结果显示46%预期楼价下跌，加息仍是业主首要考虑。公司将维持全年楼价的预测为下调10%。

--政府加紧出售卖地计划用地，其中荃湾杨屋道及马鞍山恒光街住宅限量地，落实下月20日招标，截标日期为8月8日，最少落成量合共约970伙。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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