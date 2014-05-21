《香港报摘》--经济日报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
* 要闻版头条：
--内地第二大保险商平保 有意将其名列全球第三的P2P（Peer To Peer，即点对点）网上借贷业务分拆上市，以捕捉科网浪潮，充分体现旗下业务的价值，估计料逾186亿港元。 * 其他： --金管局助理总裁（经济研究）何东在其研究报告撰文指，人民币境内的在岸价和境外的离岸价变化，对亚洲货币构成显着影响，特别是离岸价，反映人民币国际化，滙价影响力愈来愈大。
--政府上周宣布微调双倍印花税，香港置业就业主心态进行问卷调查，结果显示46%预期楼价下跌，加息仍是业主首要考虑。公司将维持全年楼价的预测为下调10%。
--政府加紧出售卖地计划用地，其中荃湾杨屋道及马鞍山恒光街住宅限量地，落实下月20日招标，截标日期为8月8日，最少落成量合共约970伙。（完）
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。