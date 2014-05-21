主要国家经济指标预测--5月21日****

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月21日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- +0.3% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 盈余200 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +5.2% +4.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 5月16日当周 -- 363.4 再融资指数 -- 1,386.4 1400 欧元区消费者信心 5月 负8.20 负8.70 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超3,457 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,539 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -0.1% 持平 (较上年同期) -0.9% -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 +1.3% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) +2.8% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 +0.3% -- 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) +2.7% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.5% +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.6% +2.7% PPI投入指数(较前月) -1.1% -0.2% (较上年同期) -5.5% -4.9% PPI产出指数(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.7% PPI核心产出指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月17日当周 -1.3% -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -0.4% +0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月17日当周 +3.9% -- 2350 日本出口(较上年同期) 4月 +5.1% +4.8% 进口(较上年同期) +3.4% +0.8% 贸易收支(亿日圆) 逆差8,089 逆差6,460 (完)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。