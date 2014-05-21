版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--5月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段     预估值       前值
    5月21日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                              5月          --       +0.3%
    0130  澳洲薪资价格指数(较前季)                      第一季       +0.7%      +0.7%
                          (较上年同期)                               +2.6%      +2.6%
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          3月      盈余200    盈余139
                              (经季节调整)(亿欧元)                 盈余230    盈余219
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入562
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             5月        0-9-0      0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国零售销售(较前月)                            4月        +0.5%      +0.1%
                    (较上年同期)                                     +5.2%      +4.2%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月16日当周       --       363.4
              再融资指数                                               --     1,386.4
    1400  欧元区消费者信心                                5月      负8.20      负8.70
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       一周          --   买超3,457
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --   卖超1,539
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值     预估值        
    5月20日(二)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 4月        -0.1%       持平 
                              (较上年同期)                           -0.9%      -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              3月        +1.3%        -- 
                      工业订单(较上年同期)(未经季节调整)             +2.8%        --
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              3月        +0.3%        --
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                 +2.7%        -- 
    0830  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 4月        +0.4%      +0.3%
               　            (较上年同期)                            +1.8%      +1.7%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.4%      +0.5%
                            (较上年同期)                             +2.5%      +2.6%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.4%      +0.4%
                                        (较上年同期)                 +2.6%      +2.7%
               PPI投入指数(较前月)                                   -1.1%      -0.2%
                      (较上年同期)                                   -5.5%      -4.9%
               PPI产出指数(较前月)                                   持平       +0.2%
                       (较上年同期)                                  +0.6%      +0.7% 
                   PPI核心产出指数(较前月)                           持平       +0.1%
                          (较上年同期)                               +1.0%      +1.0%
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月17日当周     -1.3%        --
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       3月     -0.4%      +0.4%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月17日当周     +3.9%        --
    2350  日本出口(较上年同期)                            4月        +5.1%      +4.8%  
              进口(较上年同期)                                       +3.4%      +0.8%
              贸易收支(亿日圆)                                   逆差8,089  逆差6,460   
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐