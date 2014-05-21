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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:27 BJT

《香港报摘》--信报5月21日

* 要闻版头条：

--政府锐意发展九龙东为新的核心商业区，但被视为「重头戏」的环保连接系统（单轨铁路），先后提出两个方案，但经历10年时间，仍未能有定论。多名议员和业界抨击政府推展进度太慢，并担心铁路难以顺利如期在2023年投入服务。 * 其他： 　　--瑞士洛桑国际管理学院（IMD）2014年全球竞争力排名中，香港10年来首次跌出三甲，由去年的第3名，降至第4名，为连续第2年下降；新加坡今年则超越香港，排名第3。

--受惠贵宾及中场表现理想，银河娱乐 首季收益按年上升33%，经调整除息税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）按年增长38%，大致符合市场预期。

--澳门今年出现旺丁不旺财情况，首季内地旅客人数增长24%，但不包括博彩的人均消费则按年下跌4%，只有2,534澳门元。

--续有银行以高息抢人民币存款，交通银行 香港分行拟发行零售人币存款证，年利率或可高达3.8厘，积极吸纳1年期存款。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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