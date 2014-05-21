《香港报摘》--信报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
* 要闻版头条：
--政府锐意发展九龙东为新的核心商业区，但被视为「重头戏」的环保连接系统（单轨铁路），先后提出两个方案，但经历10年时间，仍未能有定论。多名议员和业界抨击政府推展进度太慢，并担心铁路难以顺利如期在2023年投入服务。 * 其他： --瑞士洛桑国际管理学院（IMD）2014年全球竞争力排名中，香港10年来首次跌出三甲，由去年的第3名，降至第4名，为连续第2年下降；新加坡今年则超越香港，排名第3。
--受惠贵宾及中场表现理想，银河娱乐 首季收益按年上升33%，经调整除息税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）按年增长38%，大致符合市场预期。
--澳门今年出现旺丁不旺财情况，首季内地旅客人数增长24%，但不包括博彩的人均消费则按年下跌4%，只有2,534澳门元。
--续有银行以高息抢人民币存款，交通银行 香港分行拟发行零售人币存款证，年利率或可高达3.8厘，积极吸纳1年期存款。（完）
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。