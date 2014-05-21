《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透香港5月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7521港 元 ） 美股道琼工业指数 周二收低137.55点-0.83%，报16,374.31点。办公用品零售商Staples I nc 和TJX Cos 公布令人失望的业绩后，零售股领跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ - 中海油 170.020 -0.74 11249 13.180 -0.45 中国铝业 8.960 -0.67 11069 2.778 -0.77 中国移动 50.480 -0.12 320677 78.265 0.28 中国人寿 38.590 -0.18 29960 19.944 -0.18 中石油 118.800 -0.37 18344 9.209 -0.76 中石化 89.670 -0.82 15851 6.951 -0.41 汇丰控股 52.720 -0.96 1663773 81.738 0.08 中电信 50.540 -1.19 14887 3.918 -0.05 中国联通 14.760 -2.77 217061 11.442 0.37 兖州煤业 7.630 -2.18 14409 5.915 -1.09 华能国际 41.120 -3.79 7013 7.969 -0.39 南方航空 14.880 -1.06 2806 2.307 0.31 东方航空 15.420 -0.13 1424 2.391 0.03 中芯国际 4.110 -0.72 3483 0.637 -0.43 （完）
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。