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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月21日

路透香港5月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7521港
 元      ）
                                                                                     
 美股道琼工业指数      周二收低137.55点-0.83%，报16,374.31点。办公用品零售商Staples I
 nc         和TJX Cos       公布令人失望的业绩后，零售股领跌。
                                                                                     
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 -
 中海油                       170.020   -0.74      11249            13.180      -0.45
 中国铝业                       8.960   -0.67      11069             2.778      -0.77
 中国移动                      50.480   -0.12     320677            78.265       0.28
 中国人寿                      38.590   -0.18      29960            19.944      -0.18
 中石油                       118.800   -0.37      18344             9.209      -0.76
 中石化                        89.670   -0.82      15851             6.951      -0.41
 汇丰控股                      52.720   -0.96    1663773            81.738       0.08
 中电信                        50.540   -1.19      14887             3.918      -0.05
 中国联通                      14.760   -2.77     217061            11.442       0.37
 兖州煤业                       7.630   -2.18      14409             5.915      -1.09
 华能国际                      41.120   -3.79       7013             7.969      -0.39
 南方航空                      14.880   -1.06       2806             2.307       0.31
 东方航空                      15.420   -0.13       1424             2.391       0.03
 中芯国际                       4.110   -0.72       3483             0.637      -0.43
 （完）
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