路透基点：三家银行加入大唐电信10亿元人民币贷款的B部分--TRLPC

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有三家银行加入大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)的10亿元人民币三年期定期贷款案。
交通银行和上海浦东发展银行分别承贷B部分贷款的2亿元和1亿元，并担任牵头行；中国邮政储蓄银行承贷2亿元。
B部分贷款利率为中国人民银行基准利率的105%，A部分贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。
这笔交易料将于5月底或6月初签约。
一如先前报导，贷款分为等额的两部分，都是每半年不等额偿还。
另外三家银行已签署了A部分5亿元的贷款。担任牵头行的北京银行承贷3亿元，中国招商银行和大唐电信集团财务有限公司各自承贷1亿元。
资金用于营运资本和偿还股东债务。
借款公司在上海上市，大股东为大唐电信科技产业集团，是一家大型高科技国企。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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