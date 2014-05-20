路透基点：三家银行加入大唐电信10亿元人民币贷款的B部分--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有三家银行加入大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)的10亿元人民币三年期定期贷款案。

交通银行和上海浦东发展银行分别承贷B部分贷款的2亿元和1亿元，并担任牵头行；中国邮政储蓄银行承贷2亿元。

B部分贷款利率为中国人民银行基准利率的105%，A部分贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

这笔交易料将于5月底或6月初签约。

一如先前报导，贷款分为等额的两部分，都是每半年不等额偿还。

另外三家银行已签署了A部分5亿元的贷款。担任牵头行的北京银行承贷3亿元，中国招商银行和大唐电信集团财务有限公司各自承贷1亿元。

资金用于营运资本和偿还股东债务。

借款公司在上海上市，大股东为大唐电信科技产业集团，是一家大型高科技国企。(完)