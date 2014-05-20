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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：定盘价波动不大，关注日央行会议结果

0123 GMT

* 薪酬结算日浮现部分日本进口商美元买需，但定盘价波动不大

* 市场料将十分平静(若现在还不够平静)

* 市场对明天的日本央行政策会议和黑田东彦发布会有些臆测，但目前预计政策无变化

* 日本央行昨日购入上市交易基金(ETF)

* 一路向下布有日本进口商-投资者买单，据称美国宏观基金也有买盘

* 进口商买单尤其密布在101下方　(完)

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