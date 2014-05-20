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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:49 BJT

金属期市：期镍因供应忧虑而续涨，期铜接近两个月高位

上海期货交易所期铜主力8月合约 涨0.5%，报每吨48,870元人民币(7,800美元)。

美国联邦储备理事会(美联储)两位高级官员周一表示，联储的超宽松货币政策如果实施的时间过长，从长期而言可能产生不利后果，不过最大的风险并非通胀失控。

中国国家外汇管理局周一在官网公布，将进一步完善跨境担保外汇管理。

巴克莱资本周一表示，今年4月全球受管理的大宗商品总资产从3月的3,240亿美元降至3,220亿美元。

美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 王兴亚/李婷仪)
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