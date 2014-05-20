金属期市：期镍因供应忧虑而续涨，期铜接近两个月高位

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
上海期货交易所期铜主力8月合约 涨0.5%，报每吨48,870元人民币(7,800美元)。
美国联邦储备理事会(美联储)两位高级官员周一表示，联储的超宽松货币政策如果实施的时间过长，从长期而言可能产生不利后果，不过最大的风险并非通胀失控。
中国国家外汇管理局周一在官网公布，将进一步完善跨境担保外汇管理。
巴克莱资本周一表示，今年4月全球受管理的大宗商品总资产从3月的3,240亿美元降至3,220亿美元。
美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 王兴亚/李婷仪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)