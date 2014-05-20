中国货币市场：缴税扰动余波未了回购利率多上行，净投放安抚机构心态

路透北京5月20日 - 中国银行间资金市场周二质押式回购加权利率 多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场650亿元人民币净投放起到安抚机构心态作用。

他们指出，随着月中这波财税缴款的渡过，本周资金面有望逐步回归稳定，但是本月末、下月初市场还要接受集中的汇算清缴的考验，对届时流动性预期稍偏谨慎。

”早晨的话大家有防御性心理，都不太敢动，...短期的钱不那么好借，不过今天公开市场净投放了，这让机构心态上稳定一些，另外月中缴税基本该走的款走得差不多了，资金从昨天开始显现的压力也有所缓和。“上海一银行交易员称。

华南一银行交易员亦提到，周二正回购操作规模缩量，有助稳定市场情绪，增强机构信心，其个人感觉今日资金面已从上日稍紧的情况中有所缓解。

中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，回落至350亿元人民币，致当日净投放650亿元。

此外，上述上海某银行交易员并称，本月底市场还将有集中的汇算清缴冲击，量级不容忽视，预期届时资金会有阶段性波动。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4410 2.4207 +2.03

七天 3.3732 3.0908 +28.24

14天 3.5955 3.1676 +42.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0000 3.2100 +79.00

七天 4.0850 3.9900 +9.50

14天 4.0700 4.0000 +7.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.4500 2.4200 +3.00

七天 3.4100 3.1000 +31.00

14天 3.6000 3.1000 +50.00

Shibor

其中:隔夜 2.4270 2.3960 +3.10

七天 3.3610 3.1000 +26.10

三个月 5.1772 5.2142 -3.70