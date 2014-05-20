中国债市动态：现券收益率先升后降，正回购缩量纾缓资金转紧压力

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 稍显转紧的资金面，令中国银行间市场周二现券收益率一度走升。央行公开市场正回购操作及时缩量安抚市场，收益率随后回落，走势并渐回稳。
一级市场上，国开债招标的五期债虽不如以往火热，但中标收益率与预期整体偏离不大，现券所受影响暂不明显。
银行间市场质押式回购加权利率 早盘多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)。
北京一银行交易员表示，受趋紧的资金面影响，开盘后现券收益率略有上行，不过待公开市场明显缩量的正回购规模公布后，市场情绪得以缓和，“这次央妈出手挺快的。”
中国央行公开市场稍早进行了350亿元人民币的28天期正回购操作，较上周同期大降逾六成，利率依旧持平在4.0%。
华中一银行交易员并表示，至目前，长债收益率已经基本恢复至与上日相近水平，唯成交不甚活跃。
业内人士透露，国家开发银行 上午招标的一年期增发债中标收益率略低于预测均值，而三年和五年期则稍高于此前预期。
剩余期限近五年的固息国开债券最新成交 在5.0450%，与上日尾盘接近。
利率互换市场上，资金价格上行推动IRS短端略涨；中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.542元，较上日结算价涨0.066元，或0.07%。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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