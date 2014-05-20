中国债市动态：现券收益率先升后降，正回购缩量纾缓资金转紧压力

路透上海5月20日 - 稍显转紧的资金面，令中国银行间市场周二现券收益率一度走升。央行公开市场正回购操作及时缩量安抚市场，收益率随后回落，走势并渐回稳。

一级市场上，国开债招标的五期债虽不如以往火热，但中标收益率与预期整体偏离不大，现券所受影响暂不明显。

银行间市场质押式回购加权利率 早盘多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)。

北京一银行交易员表示，受趋紧的资金面影响，开盘后现券收益率略有上行，不过待公开市场明显缩量的正回购规模公布后，市场情绪得以缓和，“这次央妈出手挺快的。”

中国央行公开市场稍早进行了350亿元人民币的28天期正回购操作，较上周同期大降逾六成，利率依旧持平在4.0%。

华中一银行交易员并表示，至目前，长债收益率已经基本恢复至与上日相近水平，唯成交不甚活跃。

业内人士透露，国家开发银行 上午招标的一年期增发债中标收益率略低于预测均值，而三年和五年期则稍高于此前预期。

剩余期限近五年的固息国开债券最新成交 在5.0450%，与上日尾盘接近。