泰铢汇率：泰国央行疑入市支撑泰铢--交易员

0157 GMT，泰铢/美元 报32.52/59，稍早跌至约32.64的低点。

“开市时泰铢走贬，但之后开始回升，因出现美元卖盘，据信泰铢是受到泰国央行介入的支撑。”一大型金融机构汇市交易员说。(完) (编译 张若琪；审校 杜明霞)