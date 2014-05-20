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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 10:07 BJT

泰铢汇率：泰国央行疑入市支撑泰铢--交易员

路透曼谷5月20日 - 泰铢兑美元周二盘初下跌，但稍后趋稳，交易员怀疑是因为泰国央行出手干预。此前泰国军方发布戒严令。

0157 GMT，泰铢/美元 报32.52/59，稍早跌至约32.64的低点。

“开市时泰铢走贬，但之后开始回升，因出现美元卖盘，据信泰铢是受到泰国央行介入的支撑。”一大型金融机构汇市交易员说。(完) (编译 张若琪；审校 杜明霞)
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