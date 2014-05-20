泰铢汇率：泰国央行疑入市支撑泰铢--交易员

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透曼谷5月20日 - 泰铢兑美元周二盘初下跌，但稍后趋稳，交易员怀疑是因为泰国央行出手干预。此前泰国军方发布戒严令。
0157 GMT，泰铢/美元 报32.52/59，稍早跌至约32.64的低点。
“开市时泰铢走贬，但之后开始回升，因出现美元卖盘，据信泰铢是受到泰国央行介入的支撑。”一大型金融机构汇市交易员说。(完) (编译 张若琪；审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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