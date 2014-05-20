企业并购：澳洲酒企Treasury拒绝KKR的29亿美元收购报价，因出价过低

路透悉尼5月20日 - 全球销售额第二大的酒类生产商--澳洲Treasury Wine Estates 表示，已经拒绝了来自私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 的31亿澳元(约合29亿美元)收购报价，因该报价过低。

Treasury周二称，美国KKR公司在4月16日提出了每股4.7澳元的报价，但该报价并未反映公司的基本价值。Treasury旗下拥有Penfolds和Beringer品牌。

Treasury股票在该公司发表声明前停牌，恢复交易后在0129GMT飙升19%至4.85澳元，高于KKR出价，预示其可能提升报价。2013年5月17日，该公司股价曾触及历史高点6.43澳元。

“KKR没有立即的评论，”KKR亚太公共事务主管Steve Okun称。Treasury最大股东--Wellington Management的发言人拒绝置评。

总部设在墨尔本的Treasury在其他方面也成为收购意向目标，尤其是其美国业务。该处业务受供应过剩和财务减记所苦。

本月稍早，Treasury否认了法国酒业巨头Pernod Ricard 和美国葡萄酒业巨擘Constellation Brands 曾分别就其美国业务进行接洽。(完) (编译 朱晓军；审校 张若琪)