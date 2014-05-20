企业并购：澳洲酒企Treasury拒绝KKR的29亿美元收购报价，因出价过低

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透悉尼5月20日 - 全球销售额第二大的酒类生产商--澳洲Treasury Wine Estates 表示，已经拒绝了来自私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 的31亿澳元(约合29亿美元)收购报价，因该报价过低。
Treasury周二称，美国KKR公司在4月16日提出了每股4.7澳元的报价，但该报价并未反映公司的基本价值。Treasury旗下拥有Penfolds和Beringer品牌。
Treasury股票在该公司发表声明前停牌，恢复交易后在0129GMT飙升19%至4.85澳元，高于KKR出价，预示其可能提升报价。2013年5月17日，该公司股价曾触及历史高点6.43澳元。
“KKR没有立即的评论，”KKR亚太公共事务主管Steve Okun称。Treasury最大股东--Wellington Management的发言人拒绝置评。
总部设在墨尔本的Treasury在其他方面也成为收购意向目标，尤其是其美国业务。该处业务受供应过剩和财务减记所苦。
本月稍早，Treasury否认了法国酒业巨头Pernod Ricard 和美国葡萄酒业巨擘Constellation Brands 曾分别就其美国业务进行接洽。(完) (编译 朱晓军；审校 张若琪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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