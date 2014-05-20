《汇市简讯》市场关注澳洲央行助理总裁德贝尔稍后的讲话

0154GMT

* 澳洲央行公布5月6日会议记录 ，暗示利率将持稳

* 在澳洲央行会议记录公布前，澳洲多头部位被抛售

* 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)将于0315GMT发表讲话，市场关注其对澳元的评论

* 波林格区间、五日、10日及20日移动均线表现均呈中性，此为动态研究的基础

* 建立温和正面走势--5月跌势的38.2%回档位1.4739为初步阻力位

* 浏览技术图表请点选：link.reuters.com/mat49v(完)

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