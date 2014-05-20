路透基点：远东宏信2亿美元三年期贷款获得首笔承贷--TRLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，在香港上市的远东宏信有限公司 的2亿美元三年期多币种贷款案，在一般银团阶段已获得首笔承贷。

一位消息人士称，一家银行已参与本案，承贷1,000万美元，其他十几家银行正在进行内部审批。

这笔子弹式贷款的港元和美元部分利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)与伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，人民币部分利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码200个基点。最高综合收益为300个基点(港元和美元部分)以及250个基点(人民币部分)。

远东宏信是一家金融服务提供商，是国有企业中化集团的子公司。去年12月，该公司刚刚签署一笔3.75亿美元的三年期贷款。

12月贷款中，港元和美元部分最高综合收益为330个基点，利率为分别较Hibor和Libor加码270个基点，人民币部分最高综合收益为4.8%，利率为4.2%。

新贷款的牵头行兼簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行，在4月中旬启动一般银团阶段。

同时，位于上海的远东国际租赁一笔10亿元人民币(1.6亿美元)双档境内贷款展开筹组。远东国际租赁是远东宏信的核心企业。

牵头行兼簿记行第一银行上海分行、星展银行及三井住友银行上周五启动了本案。

贷款由母公司远东宏信担保，分为A、B两部分，A为三年期定期贷款，用于再融资及营运资本；B为一年期循环贷款，用于营运资本，有两次延长一年的选择权。

A部分利率为中国人行1-3年基准利率的100%，B部分为六个月期人行利率的100%。A部分最高前端费80个基点，B部分最高前端费22个基点。

A部分宽限期18个月，分四期每半年不等额偿还：10%(1)、15%(2)、25%(3)、50%(4)。

远东国际租赁去年10月在联贷市场签约一笔20亿元人民币三年期分期偿还贷款，利率为中国人行基准利率的95%。中国银行上海分行担任牵头行，中国农业银行和中国建设银行为参贷行。 (完)