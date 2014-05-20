日本股市：日经受美股激励早盘上涨，雅虎日本股价飙升

路透东京5月20日 - 日本股市日经指数周二早上上涨，中止四日连跌，因受到美股上涨的支撑。同时，雅虎日本 股价大涨，此前该公司放弃从软银 收购移动网络运营商eAccess Ltd的计划。

然而，由于人们预期日本央行可能不会很快进一步放松政策，使得日股涨幅受到抑制。

日本央行自周二起召开为期两天的政策会议，预计其将维持政策不变。

日经指数 早盘上涨0.5%至14,073.46点，周一收低0.6%。

雅虎日本一度跳涨14.6%，触及两周高点。

投资人也持续关注泰国情势，此前有消息称在国内反政府示威持续了六个月之后，泰国军方已经宣布戒严，但交易员说在泰国有较大规模业务的日本企业可能暂时会有压力。