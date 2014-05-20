日本股市：日经受美股激励早盘上涨，雅虎日本股价飙升

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透东京5月20日 - 日本股市日经指数周二早上上涨，中止四日连跌，因受到美股上涨的支撑。同时，雅虎日本 股价大涨，此前该公司放弃从软银 收购移动网络运营商eAccess Ltd的计划。
然而，由于人们预期日本央行可能不会很快进一步放松政策，使得日股涨幅受到抑制。
日本央行自周二起召开为期两天的政策会议，预计其将维持政策不变。
日经指数 早盘上涨0.5%至14,073.46点，周一收低0.6%。
雅虎日本一度跳涨14.6%，触及两周高点。
投资人也持续关注泰国情势，此前有消息称在国内反政府示威持续了六个月之后，泰国军方已经宣布戒严，但交易员说在泰国有较大规模业务的日本企业可能暂时会有压力。
东证股价指数 上涨0.2%，报1,152.76点，JPX日经400指数 上涨0.3%至 10,518.02点。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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