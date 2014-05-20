中国经济：今年将剥离融资平台政府融资职能，推进资源等价格改革

路透北京5月20日 - 中国今年经济体制改革重点任务的具体细节出台。国务院转发的发改委文件称，要建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，并对地方政府债务实行限额控制，分类纳入预算管理。

中国政府网周二刊登发改委“关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见”称，要抓住当前物价水平总体稳定的时间窗口，积极稳妥推进资源性产品和交通、电信、医药、医疗服务等价格改革。

同时，要以管资本为主加强国有资产监管，推进国有资本投资运营公司试点，有序推进电信、电力、石油、天然气等行业改革。

发改委并指出，要合理划分中央与地方、地方各级政府之间的事权和支出责任。

“结合税制改革，厘清税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分，保持现有中央和地方财力格局总体稳定，”发改委称，要提高一般性转移支付比例，清理、整合、规范专项转移支付项目，逐步取消竞争性领域专项和地方资金配套。

此外，还要在授权范围内有序推进农村集体经营性建设用地、农村宅基地、征地制度等改革试点，并从各地实际出发明确基本公共服务覆盖城镇全部常住人口的时间表。（完）

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