中国贸易：今年外贸形势严峻，下行压力较大--商务部

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月20日 - 中国商务部对外贸易司司长张骥周二表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。
他在国新办举行的新闻发布会上并称，地缘政治风险上升，外部不确定性对外贸企业影响加大，最近越南发生的针对中国企业的暴力事件可能损害双边贸易。
他表示，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。
此前数据显示，1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。
中国国务院上周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺 资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完） (发稿 沈燕 撰写 李贺; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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