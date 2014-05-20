《热点透视》阿里巴巴力图成为受人尊敬的垄断企业

阿里巴巴尚未成为监管目标。2011年，由于其提高天猫在线商城(Tmall)的商家年费，引发了小商家的抗议。中国商务部随后介入，敦促天猫平息争端。阿里巴巴后来同意，对评级正面的卖家推迟适用新费率。虽然没有迹象显示阿里巴巴有反竞争行为，但此事说明了天猫的市场影响力，令其所作所为既引人注目又敏感。

支付服务--支付宝(Alipay)也同样强势，去年支持了中国一半的在线交易。虽然支付宝并非阿里巴巴IPO的一部分，但注册天猫的用户将自动接受支付宝账户。其他科技公司也曾因关联服务而面临审查。中国最高法院今年判决，软件商奇虎360通过将软件嵌入腾讯QQ，不正当地侵害了腾讯 权益。