《热点透视》阿里巴巴力图成为受人尊敬的垄断企业

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
阿里巴巴尚未成为监管目标。2011年，由于其提高天猫在线商城(Tmall)的商家年费，引发了小商家的抗议。中国商务部随后介入，敦促天猫平息争端。阿里巴巴后来同意，对评级正面的卖家推迟适用新费率。虽然没有迹象显示阿里巴巴有反竞争行为，但此事说明了天猫的市场影响力，令其所作所为既引人注目又敏感。
支付服务--支付宝(Alipay)也同样强势，去年支持了中国一半的在线交易。虽然支付宝并非阿里巴巴IPO的一部分，但注册天猫的用户将自动接受支付宝账户。其他科技公司也曾因关联服务而面临审查。中国最高法院今年判决，软件商奇虎360通过将软件嵌入腾讯QQ，不正当地侵害了腾讯 权益。
目前，当局似乎接受这个“受人尊敬的垄断者”概念。至少阿里巴巴正帮忙打开其他效率较低的市场：其在线货币市场基金平台--余额宝已经迫使银行推出类似产品跟进。藉此，阿里巴巴有理由说，其庞大规模是为大众谋福利。对投资者而言，问题在于他们对此的信念能坚持多久。(完) (译文审校 龚芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA