中国新债：进出口行周五增发至多130亿金融债，含五年浮息及三年固息

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(23日)在银行间债市招标发行总额不超过130亿元人民币两期金融债；其中五年期为浮动利率品种增发，总额不超过70亿元；三年期为固息增发债，总额不超过60亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，两期债分别为进出口行今年第33和34期金融债，具体招标时间为5月23日10:15-11:15；其中五年期品种采用单一价格中标(荷兰式)方式，三年期采用多重价格中标(美国式）。
上述两期债，第33期债券为2009年第六期五年期浮动利率金融债的增发债券，利率基准为外汇交易中心公布的三个月Shibor五日均值，基本利差为0.23%；第34期品种为2014年第31期三年期固定利率金融债增发债券，票面利率为4.87%。
以下为具体发行条款：
第33期 第34期
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发行上限： 70亿元 60亿元
期限/计息方式： 五年浮息 三年固息
起息日: 5月21日 5月19日
缴款日： 5月26日 5月26日
分销期： 5月23日-5月26日 5月23日-5月26日
上市日： 5月30日 5月30日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.05%
---------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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