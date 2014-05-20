新闻稿：绿城评级未受融创拟收购其股份的计划所影响--穆迪

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年5月19日—穆迪投资者服务公司表示，融创中国控股有限公司 (Ba3/稳定) 拟收购绿城中国控股有限公司 部分股份不会直接影响后者B1的公司家族评级和B2的高级无抵押债券评级及其正面展望。
2014年5月15日，融创宣布与绿城创始股东宋卫平先生、夏一波女士和寿柏年先生进行磋商，收购绿城已发行股本中不超过30%的股份。 穆迪助理副总裁/分析师邹吉明称：“若融创收购绿城股份，穆迪预计短期内绿城的业务不会有重大变化。”
此外，如果融创的收购计划成功，穆迪预计绿城的创始股东和目前持股24.3%的九龙仓集团 (未评级) 将继续持有该公司股份，并与融创共同确定绿城的业务与财务战略。
2012年以来，融创与绿城已通过合作房地产项目建立了良好的工作关系。此外，融创强大的销售能力将支持绿城实现其销售目标。
鉴于融创的扩张计划比绿城更激进，穆迪将关注绿城发展战略的变化。若绿城积极购地或规模快速扩大，这将对其B1的公司家族评级产生压力。
作为绿城的主分析师，邹吉明表示：“如果九龙仓的持股比例大幅下降，则绿城B1的公司家族评级也将面临压力，原因是九龙仓负责绿城运营的财务纪律。”
“融创收购绿城不超过30%的股权将确保绿城遵守其债券协议中关于控制权变化的条款。”邹吉明补充称。
上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。
融创中国控股有限公司是一家住宅及商业地产项目综合开发商，其项目分布在北京、天津、上海、重庆和杭州等五大地区。该公司于2010年10月7日在香港联交所上市。截至2013年6月底，融创有46个项目，土地储备达到1,650万平方米。
绿城中国控股有限公司是中国主要的房地产开发商之一，项目集中于杭州市及浙江省。截至2013年6月，绿城有99个项目，总建筑面积为4,139万平方米，其中2,196万平方米归属于绿城。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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