新闻稿：绿城评级未受融创拟收购其股份的计划所影响--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月19日—穆迪投资者服务公司表示，融创中国控股有限公司 (Ba3/稳定) 拟收购绿城中国控股有限公司 部分股份不会直接影响后者B1的公司家族评级和B2的高级无抵押债券评级及其正面展望。

2014年5月15日，融创宣布与绿城创始股东宋卫平先生、夏一波女士和寿柏年先生进行磋商，收购绿城已发行股本中不超过30%的股份。 穆迪助理副总裁/分析师邹吉明称：“若融创收购绿城股份，穆迪预计短期内绿城的业务不会有重大变化。”

此外，如果融创的收购计划成功，穆迪预计绿城的创始股东和目前持股24.3%的九龙仓集团 (未评级) 将继续持有该公司股份，并与融创共同确定绿城的业务与财务战略。

2012年以来，融创与绿城已通过合作房地产项目建立了良好的工作关系。此外，融创强大的销售能力将支持绿城实现其销售目标。

鉴于融创的扩张计划比绿城更激进，穆迪将关注绿城发展战略的变化。若绿城积极购地或规模快速扩大，这将对其B1的公司家族评级产生压力。

作为绿城的主分析师，邹吉明表示：“如果九龙仓的持股比例大幅下降，则绿城B1的公司家族评级也将面临压力，原因是九龙仓负责绿城运营的财务纪律。”

“融创收购绿城不超过30%的股权将确保绿城遵守其债券协议中关于控制权变化的条款。”邹吉明补充称。

上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。

融创中国控股有限公司是一家住宅及商业地产项目综合开发商，其项目分布在北京、天津、上海、重庆和杭州等五大地区。该公司于2010年10月7日在香港联交所上市。截至2013年6月底，融创有46个项目，土地储备达到1,650万平方米。