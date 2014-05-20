更新版 1-离岸人民币：建行法兰克福两年期债券以3.38%定价，认购近3倍

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路透香港5月20日 - 根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行 法兰克福分行两年期人民币债券，获近3倍认购。

该债券以3.38%定价，较初步指导利率为3.60%低22基点；共发行15亿元人民币，获43亿元、100帐户认购。

其中72%来自于亚洲，新兴市场占28%。按结构分，银行56%，资产管理36%，私人银行5%，其他3%。

该债券将在法兰克福挂牌，为农行香港后，第二支在该地挂牌的中资银行人民币债券。

债券发行人为建行法兰克福分行，发行人评级为：穆迪“A1”/标普“A”/惠誉“A”。债券预期发行评级为：穆迪“A1”/标普“A”。

此批债券将在5月28日交收，2016年5月28日到期。承销商为建银国际、德国商业银行、法巴、渣打。