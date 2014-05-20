台湾汇市：台币早盘实质价位区间整理，观望FOMC发布会议记录

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘持于既有区间整理。交易员认为，上半周消息面较为清淡，台币主交投仍以实质需求为主，交易盘则观望本周稍晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录。
汇银人士指出，就资金流向来看，早盘外资买卖汇双向交易皆有，仅稍稍偏向汇入，加以月底将至，出口商陆续在30.150上方抛汇力道料渐增温。不过，进口商在30.100-30.120附近买汇意愿仍高，短线台币实质交投料将续处区间盘整理格局。
“最近没什么其他的事，就只好盯紧韩元。”一位本地银行交易员说。
交易员指出，韩元 早盘大致在1,023附近整理，暂难提供台币交投线索，近期台币实质交投暂先盘整，静待国际盘消息面释出进一步消息面指引。
本地时间10:10，交易员表示，台北外汇成交量为1.22亿美元，盘初交投持稳。台股加权股价指数 则随美股走扬0.27%。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.100-30.145，上日则在30.100-30.165。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘表现大致持平；一个月远汇报价 早盘在30.118/30.132左右，上日纽约盘收在30.110。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.120-30.170
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--全球汇市：美元兑日圆跌至三个半月低位，因美国公债收益率走低 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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