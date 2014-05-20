更新版 1-中国公开市场：财税上缴压力下正回购急缩量，央行单日净投放稳定预期

* 周二央行正回购操作量较上周同期大降逾六成

* 财税上缴压力下资金面隐现压力

* 央行单日净投放650亿元，稳定市场预期 (新增更多交易员评论和背景)

路透上海5月20日 - 为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

业内人士并指出，宏观环境虽疲弱不振，但监管层应还在等待更多数据给予指引，暂时未见全面宽松的必要性，短线央行仍会以公开市场操作微调为主，周四正回购操作量预计延续稳中有降。

“(正回购缩量)主要还是应对资金面压力，早盘大行已经不太愿意融出(资金)，” 南京银行金融市场部研究员王强松称。

中国央行今日进行了350亿元人民币正回购操作，仍为28天期，较上周二的970亿元大降逾六成；本周到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购，其中1,000亿元周二到期，另850亿元周四到期。

王强松还提到，4月份财政缴款将近5,700亿元，创出同期新高，预计5月财税上缴规模也不会少，应在4,000-5,000亿元，“近期公开市场到期量也比较少，主要还是要缓解资金面的压力。”

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，4月末金融机构外汇占款余额为295,021.13亿元；财政性存款余额为36,684.43亿元，较上月增加5,621亿元，而当月新增外汇占款1,169亿元，创八个月以来最低水平，4月份市场因此减少的流动性为4,452亿元。

长江证券资金营运部高级研究员熊德超亦表示，央行净投放后，对市场资金紧张状况略有缓解，“央行仍在坚持微调方式，资金紧张的时候，会投放一点，周四操作量应该也不会太大。”

银行间市场上主要回购利率稳中有升，其中隔夜品种 最新加权均价微升不到2bp至2.44%，七天 最新加权均价升逾27bp至3.37%附近，其早市开盘一度涨幅达40bp。

中国广发银行周一报告认为，本周资金面有望继续保持平衡状态，但进入下旬，缴税的压力开始增大,边际发生紧缩的概率在增大，可能由目前的平衡转为平衡偏紧。不过由于公开市场回笼了大量资金，此时央行可能增大投放量，先从情绪上进行安抚。所以，资金即使收紧，力度也不明显。缴税和公开市场调节能紧密结合的话，资金不会有大的风险。

央行公开市场上周仅进行了两次28天期正回购，到期的三年期央票也未续做，当周转为净投放440亿元。业内人士表示，央行暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 350

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,850

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(完)

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