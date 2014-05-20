新闻稿：天虹纺织越南设施停产具负面信用影响--穆迪

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年5月19日—穆迪投资者服务公司表示，越南 (B2/稳定) 排华暴力事件使天虹纺织集团有限公司的南越设施受到轻微损毁，导致公司暂停生产，此对于天虹纺织具有负面信用影响，但对于其Ba3公司家族评级和高级无抵押债券评级并无即时的影响。

评级展望维持稳定。

天虹纺织宣布，2014年5月14日午夜时分，中越南海纠纷示威人士闯入其南越厂房，财产受损状况轻微。受破坏设施包括不足20,000个纱锭的机械控制板、部分窗户和电脑及部分废棉。

天虹纺织已暂停南越设施的生产运作，并且会评估事件的影响。天虹纺织会在事件平缓后恢复生产。

其厂房约有49万生产纱线的纱锭，占其2013年底越南和中国 (Aa3/稳定) 设施总产量约184万纱锭的26%左右。

除了南越的厂房外，该公司在北越约有24万个纱锭，而当地的生产设施并无受到影响。

这次反华骚乱是源于中国在越南沿岸的争议水域设置石油钻井平台。 由2012年底至2013年底，天虹纺织的产能由约60万纱锭增加至111万纱锭；同期，其越南的产能由约40万纱锭增加至73万纱锭。

穆迪副总裁/高级分析师鲁振懿表示：“我们预期，假如其南越的生产设施长期停产，该公司可能会调动其生产基地的运作，以应付客户的需求。”

此外，穆迪估计，在上述设施停产期间，该公司仍有约1个月的已制成存货提供给客户。

2013年底，该公司拥有人民币9.12亿元的已制成存货，为其2013年人民币82亿元收入的0.11倍。

天虹纺织仍在扩大其产能，预期2014年第三季度结束前，其总产能约为216万纱锭，其中包括中国的117万纱锭及越南的大约99万纱锭。 该公司北越设施的产能扩大目标为258,000个纱锭，相关工程仍在进行，预期在今年7月完成工程。

由于该公司拥有充足的制成品存货，加上已扩大其生产基地的规模，穆迪认为其信用状况不会受到即时的影响。然而，如其南越设施停产的时间很长，以及/或北越的设施也受到冲击，穆迪会再次评估该公司的状况。

天虹纺织的评级所采用的主要评级方法是《全球制造业评级方法》(Global Manufacturing Industry)，该评级方法于2010年12月发表。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com的信用政策页。