澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周二表示，随着主要依赖外资的矿业投资荣景减退，流入澳洲的 资本可能放缓，这或将导致澳元汇率进一步下跌。 澳洲央行在5月6日会议记录中表示，当前的低利率环境对经济产生了预期的效果，在一段时期内仍将是适 宜的。央行指出，经济的发展形势几乎和预期一样。 周一多位欧洲央行官员谈话透露出，由于通胀仍然处于极低水平，欧洲央行(ECB)将在6月政策会议上祭出 新的刺激措施以扶助欧元区经济。欧洲央行执委会成员莫尔许表示，央行在下次会议上采取政策行动的可能性 已经明显增强，并对通胀处于极低水平过长时间的风险发出警告。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼回应了莫 尔许的观点，称欧元区面临持续的低通胀但未出现通缩。他还表示，汇率已经对物价稳定产生影响。德国央行 总裁魏德曼表示，通胀将保持在低位一段时间，在做出政策决定时决策者要密切关注欧元汇率。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯及达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，联储的超宽松货币政 策如果实施的时间过长，从长期而言可能产生不利后果，不过最大的风险并非通胀失控，主要风险在于，低利 率时间过长，可能将资产价格推得过高，或鼓励投资者进行过度冒险。威廉姆斯表示，他相信美联储在2015年 下半年前不应升息，他预计此后利率将缓步调升。 德国央行周一表示，继异常温暖的冬季促进第一季经济成长之后，第二季成长可能放缓，并称内需将是未 来几个月的主要经济支柱。 德国央行表示，短期货币市场利率上扬和波动增强，应被视为货币市 场功能逐渐正常化的迹象，而非这些市场趋于紧俏。 日本内阁副大臣西村康稔周一表示，日本经济对于近期消费税上调的反应正如预期一样，并且日本央行准 备好随时对可能出现的经济下滑做出回应。这种表态意味着日本目前无需推出新的刺激举措。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2014年4月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍；审校 杜明霞)