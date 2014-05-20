台湾债市：公债殖利率对美债弹升反应冷淡，养券心态浓厚

路透台北5月20日 - 台湾指标公债殖利率周二早盘小幅弹升，因昨晚美债殖利率收高。不过交易商似乎对美债殖利率连弹两天的利空平静看待，认为台债气氛仍然偏多。

交易员表示，市场缺乏交易动能，若要见到殖利率明显变化，除非美债殖利率出现大幅的弹升或下跌，否则在交易商养券部位普遍获利的现状下，短线不易见到筹码浮额释出。

〞过一阵子搞不好看不到我了，我是靠价差维生的，不是靠养券。〞一位证券商交易主管说。

另一证券商交易员称，台债现在没有所谓的空头，交易商间只是多买与少买的区别，在市场气氛偏多的环境下，殖利率变动空间将相当有限。

美国较长期公债收益率周一上涨，因在上周创下数月低点后遭遇获利了结，且在欧洲市场收盘后欧洲交易商的买盘减少。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.015-1.025%

* 10年公债103/6 ：1.480-1.490%

本地时间10:34最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.15基点报1.0195%。

* 10年公债103/6殖利率弹0.25基点报1.4850%。

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