《焦点》瑞士信贷在美国认罪挨罚25亿美元，但避开最糟境况

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**管理层疑虑**
右翼瑞士人民党(SVP)副主席Christoph Blocher呼吁Dougan和Rohner下台，社会民主党和保守的民主党政客之前亦提出了类似呼求。
另一位知情人士上周表示，瑞士信贷董事会的部分董事也并不满意Dougan处理此事的方式，尽管尚不清楚这些董事会成员的具体身份，以及会有怎样的后果。
该人士透露，他们指责Dougan在处理瑞士信贷的美国问题上拖了太久，时间长于同业瑞银 遇到的同样问题。瑞银2009年支付了7.8亿美元罚金了结的类似调查。
美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White周一表示，没有银行能够躲过刑事指控。霍尔德本月稍早也表达了类似观点，称检察官正与其他监管机构密切合作，在采取行动之前解决潜在的后果。
然而第二名知情人士指出，瑞士信贷进行的协商整体而言并不太顺利。
这名消息人士称，瑞士信贷的法律团队起初试图让罚金低于6亿美元或8亿美元，并根据一项激励方案进行相应地支付，但后来数额很快就超过了这个目标。(完) (编译 石冠兰/李婷宜/蔡美珍/王翔琼；审校 张明钧/张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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