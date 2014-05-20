《焦点》瑞士信贷在美国认罪挨罚25亿美元，但避开最糟境况

**管理层疑虑**

右翼瑞士人民党(SVP)副主席Christoph Blocher呼吁Dougan和Rohner下台，社会民主党和保守的民主党政客之前亦提出了类似呼求。

另一位知情人士上周表示，瑞士信贷董事会的部分董事也并不满意Dougan处理此事的方式，尽管尚不清楚这些董事会成员的具体身份，以及会有怎样的后果。

该人士透露，他们指责Dougan在处理瑞士信贷的美国问题上拖了太久，时间长于同业瑞银 遇到的同样问题。瑞银2009年支付了7.8亿美元罚金了结的类似调查。

美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White周一表示，没有银行能够躲过刑事指控。霍尔德本月稍早也表达了类似观点，称检察官正与其他监管机构密切合作，在采取行动之前解决潜在的后果。

然而第二名知情人士指出，瑞士信贷进行的协商整体而言并不太顺利。