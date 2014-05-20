更新版 1-新债招标：中国国开行短债需求稍好，中长端品种仍承压机构参与谨慎

* 国开行一年期增发债结果稍低，其余品种则偏高

* 央行正回购急减量，资金面情绪缓和支撑短债需求

* 机构对中长债走势看法谨慎，参与度不高

* 五期新债对现券二级收益率影响暂不明显 (新增更多评论)

路透上海5月20日 - 中国国家开发银行 周二增发的五期固息债，除一年期品种需求略好于预期，中长端中标结果均高于此前预测。市场人士表示，今日央行正回购操作大幅减量，安抚市场资金面预期，致国开行一年新债结果偏低，而机构对中长债走势看法谨慎，投标积极性有限。

华南一券商交易员称，一年期结果偏低，可能与早上资金有点紧，但后来央行正回购出来之后，就缓和很多有关；“长端比预期高，中小机构拿的不多，大行也是配置盘在拿，交易盘基本不参与了，”他称。

为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

华北一银行交易员表示，目前债市收益率还能下到什么程度，大家都看不清楚，中长债利差也比较窄，机构参与动力大幅降低；而相比较之下，虽然资金面面临缴税和半年末的扰动，但是从央行正回购操作释放的信号来看，短债安全性相对要好很多。

二级市场上，国开行五期新债对现券收益率走势影响暂尚不明显。

银行间资金市场周二质押式回购加权利率 多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场650亿元人民币净投放起到安抚机构心态作用。

今日招标新债具体结果如下：

期限 预测值 中标收益率 中债估值 边际收益率 投标倍数

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一年 4.47% 4.4499% 4.5675% -- 2.99倍

三年 4.87% 4.8880% 4.9202% -- 2.21倍

五年 4.98% 5.0037% 5.0638% 5.0247% 2.86倍

七年 5.10% 5.1078% 5.1406% 5.1346% 2.30倍

10年 5.14% 5.1677% 5.1635% -- 1.62倍

具体发行条款如下：

第8-12期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/10年50亿元；5/7年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 5/7年：多重价格(美国式)招标

1/3/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月22日

起息日 1年：5月9日

3/5/7/10年：4月8日

分销期 5月21日-5月22日

上市日 1年：5月26日

3/5/7/10年：5月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8-12期债历次发行情况如下：

三年 五年 七年 10年 一年

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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --

(加权) (加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --

(加权) (加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%

(加权) (加权)