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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 11:06 BJT

《全球汇市》日圆接近三个半月高位，受日央行立场及全球收益率支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3710 1.3707 +0.02 -0.25 1.3745

美元/日圆 101.53 101.49 +0.04 -3.58 105.30

欧元/日圆 139.22 139.11 +0.08 -3.81 144.73

美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -0.10 0.8928

英镑/美元 1.6816 1.6811 +0.03 +1.57 1.6556

美元/加元 1.0871 1.0874 -0.03 +2.36 1.0620

澳元/美元 0.9307 0.9330 -0.25 +4.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8615 0.8627 -0.14 +4.98 0.8206

澳元/日圆 94.500 94.660 -0.17 +0.69 93.850

新西兰元/日圆 87.500 87.560 -0.07 +1.26 86.410

英镑/日圆 170.76 170.61 +0.09 -2.05 174.33

澳元/新西兰元 1.0798 1.0808 -0.09 -0.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍/石冠兰/朱晓军/李婷仪 审校 于春红/李春喜/高琦/孙茉莉/张若琪)
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