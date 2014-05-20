《KEMP专栏》中俄双边关系益发紧密，准备敲定能源协议

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
**准备达成协议？**
中国也有理由增加从俄罗斯进口能源，尤其是天然气。目前中国经济严重依赖国内煤炭和进口石油。
但燃煤发电导致严重污染，并增加温室气体排放，同时几乎所有石油进口都是通过马六甲海峡和中国南海和东海海域。假如中国与美国及其盟国发生冲突，中国海军不能保证海上通道继续开放。
而从俄罗斯输入油气的话，将增强中国的能源安全。这将减少使用易受攻击运输线路的油气数量。在与澳洲等其他天然气供应国及波斯湾石油出口国进行磋商时，中国有更多筹码达成有利的交易。
迄今中国与俄罗斯在磋商的最重要方面很难达成一致，这就是价格。
逾10年来，中俄双方在天然气出口方面一直难以达成协议。
但近期事态发展可能使双方缓和了态度，更希望达成协议。由于欧洲考虑削减天然气进口，俄罗斯急需表明有其他的出口选择。而中国方面来说，由于与美国在亚洲的盟国关系急剧恶化，中国需要发展新的盟友。
中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京关系更加密切，以及当前的大战略背景之下，均暗示签署天然气协议的时机已成熟。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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