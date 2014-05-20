《KEMP专栏》中俄双边关系益发紧密，准备敲定能源协议

**准备达成协议？**

中国也有理由增加从俄罗斯进口能源，尤其是天然气。目前中国经济严重依赖国内煤炭和进口石油。

但燃煤发电导致严重污染，并增加温室气体排放，同时几乎所有石油进口都是通过马六甲海峡和中国南海和东海海域。假如中国与美国及其盟国发生冲突，中国海军不能保证海上通道继续开放。

而从俄罗斯输入油气的话，将增强中国的能源安全。这将减少使用易受攻击运输线路的油气数量。在与澳洲等其他天然气供应国及波斯湾石油出口国进行磋商时，中国有更多筹码达成有利的交易。

迄今中国与俄罗斯在磋商的最重要方面很难达成一致，这就是价格。

逾10年来，中俄双方在天然气出口方面一直难以达成协议。

但近期事态发展可能使双方缓和了态度，更希望达成协议。由于欧洲考虑削减天然气进口，俄罗斯急需表明有其他的出口选择。而中国方面来说，由于与美国在亚洲的盟国关系急剧恶化，中国需要发展新的盟友。