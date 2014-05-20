澳新汇市：澳元和新西兰元下行，因标普警告澳洲信用评级面临风险

澳元大部分跌幅是在一则消息发布后。一份当地报纸称，若澳洲未来几年未能实现大砍预算的目标，标普可能评估其AAA评级。如欲浏览该报导，请点选：link.reuters.com/xar49v

澳元承压还由于铁矿石价格低迷。铁矿石.IO62-CNI=SI在两年多以来首次跌至两年半低点每吨98.50美元，在1月时报135美元。