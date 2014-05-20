澳新汇市：澳元和新西兰元下行，因标普警告澳洲信用评级面临风险

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
澳元大部分跌幅是在一则消息发布后。一份当地报纸称，若澳洲未来几年未能实现大砍预算的目标，标普可能评估其AAA评级。如欲浏览该报导，请点选：link.reuters.com/xar49v
标普发言人随后驳斥了该报导。
澳元承压还由于铁矿石价格低迷。铁矿石.IO62-CNI=SI在两年多以来首次跌至两年半低点每吨98.50美元，在1月时报135美元。
澳元兑日圆 从周一所及的一个高点下滑近1日圆至94.43日圆，若跌破94.22，将下探两个月低点。
新西兰元兑美元 报0.8625美元，前日触及0.8665。新西兰元跟随澳元，在标普报导后兑大多货币走低。
尽管全面疲软，新西兰元兑澳元 微升至1.0805，周一为1.0860新西兰元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/朱晓军；审校 龚芳/李婷仪)
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