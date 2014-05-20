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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 11:21 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下行，因标普警告澳洲信用评级面临风险

澳元大部分跌幅是在一则消息发布后。一份当地报纸称，若澳洲未来几年未能实现大砍预算的目标，标普可能评估其AAA评级。如欲浏览该报导，请点选：link.reuters.com/xar49v

标普发言人随后驳斥了该报导。

澳元承压还由于铁矿石价格低迷。铁矿石.IO62-CNI=SI在两年多以来首次跌至两年半低点每吨98.50美元，在1月时报135美元。

澳元兑日圆 从周一所及的一个高点下滑近1日圆至94.43日圆，若跌破94.22，将下探两个月低点。

新西兰元兑美元 报0.8625美元，前日触及0.8665。新西兰元跟随澳元，在标普报导后兑大多货币走低。

尽管全面疲软，新西兰元兑澳元 微升至1.0805，周一为1.0860新西兰元。(完)

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