台湾债市：RP利率持稳，公司债交割影响有限

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持平。今日没有大额公司债或金融债交割，市况相当平稳，券商多为跨月资金调度准备，成交利率并无变化。
交易员另指出，明日将有180亿台币的公司债要交割，寿险客户因应资金需求，有的会提前一天赎回，不过今天没有紧缩的感觉，整体而言还是稳中偏松。
〞我们尽量收跨月的钱，还是有不少投信愿意跨，利率没变。〞一位票券商交易员称。
另一证券商交易员说，今日投信进出皆有，资金状况堪称平稳，本周就是静待后续公司债的交割，预料影响有限。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同于上日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
本周公司债/金融债的发行量总计为446.5亿台币，到期情况大致为：周三台塑 公司债共60亿台币，此外还有鸿海 公司债共120亿台币；周五致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币，以及亚泥 80亿台币公司债发行。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)