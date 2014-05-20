台湾债市：RP利率持稳，公司债交割影响有限

路透台北5月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持平。今日没有大额公司债或金融债交割，市况相当平稳，券商多为跨月资金调度准备，成交利率并无变化。

交易员另指出，明日将有180亿台币的公司债要交割，寿险客户因应资金需求，有的会提前一天赎回，不过今天没有紧缩的感觉，整体而言还是稳中偏松。

〞我们尽量收跨月的钱，还是有不少投信愿意跨，利率没变。〞一位票券商交易员称。

另一证券商交易员说，今日投信进出皆有，资金状况堪称平稳，本周就是静待后续公司债的交割，预料影响有限。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同于上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。