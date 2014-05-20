路透调查：更多日本企业认为年底前将摆脱消费税上调的影响

* 近三分之二的受访企业认为年底时销售会摆脱消费税上调的影响

* 这一比例高于3月调查时的59%和12月调查时的49%

* 受安倍经济学政策激励，约37%的受访者希望提高员工薪资水平

* 11月调查时只有8%有这种意愿

路透东京5月20日 - 路透调查显示，日本企业愈发认为，年底时会从消费税上调的影响中恢复元气，他们也更愿意涨工资，进一步表明消费税上调不太可能使日本经济复苏偏离轨道。

安倍政府上月将消费税率由5%上调至8%，以控制日本不断膨胀的公共债务。但此举颇具争议，一些经济学家认为这可能削弱大举货币宽松和政府巨额支出迄今所取得的效果。

消费者通常在这种加税前数月就大举支出，而且加税后会有一段时间不愿支出。1997年消费税上调被视为冲击经济成长和造成通缩思维的原因之一，通缩困扰日本经济长达15年之久。

4月25日至5月12日进行的路透企业调查显示，63%的受访企业预计年底时销售将反弹至超过年初的水平，高于3月调查时的59%和12月调查时的49%。

“整体经济说明，大家正在适应新税率，收入和就业也在改善，尤其是大型企业，”回复消费税上调影响提问的240家受访企业中，一家零售业公司高层表示。

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此次调查还显示，37%的企业希望提高雇员薪资水平，比例高于11月调查时的8%。

其他数据表明，仅靠薪资增长不足以弥补消费税上调3个百分点的影响，但一些大型企业在发奖金方面一直比较慷慨，雇员因此足以承受税率上调的影响，至少目前如此。

日本内阁副大臣西村康稔周一在路透日本峰会上表示，日本经济对消费税上调的反应一如预期，基本薪资和奖金提高将足可以弥补加税的影响，所以经济可能反弹。这番言论印证了整体正面的经济前景。

但西村康稔补充称，政府和日本央行准备必要时采取进一步行动。

一些受访者还提到出口做出的重大贡献。日本实行宽松货币政策后，日圆贬值令出口受益。

“我们认为4月会有回落，但预期5月会反弹且远超年初水准，因此回落应结束，”一家电子产品厂商高管写道。