修正-台湾金融：保险法修正案立院三读通过，保险业买宝岛债将不计入海外投资

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(修正第一段日期)
路透台北5月20日 - 今年台湾重要财经法案--保险法修正案周二上午经立法院三读通过，保险业引颈期盼的投资宝岛债、海外专案并购不纳入海外投资上限计算等皆无异议通过，保险业海外投资部位可望大进补。
保险法修正案为立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。
“法案还要待总统府通过后第三天生效，”金管会保险局副局长陈开元说。
他也表示，立院三读版本就增订部分保险业投资REITS(不动产投资信托)的 管理规范，至于保险业投资宝岛债、海外专案并购银行或寿险不纳入海外投资计算、限制保险业对投资公司的董监改选投票权等则与财委会通过版本无异。
金管会认为，本次保险法修正为强化保险业退场处理及相关监理措施，加强保险业公司治理及行使股东权合宜性，引导保险业资金投入台湾资本市场以促进经济发展，以及提高保险业资金办理海外投资的效益。
本次修正案共计六大重点，包括加强董事独立性及落实公司治理、强化保险业退场机制、深化安定基金提拨金额正确性检核能力、增订限制保险公司行使被投资公司董事及监察人选举表决权等规范、增订投资国外保险相关事业经主管机关核准不计入国外投资金额等，不计入其海外投资限额，以及增订散布流言或以诈术损害保险业、外国保险业等相关罚则。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)