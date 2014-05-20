修正-台湾金融：保险法修正案立院三读通过，保险业买宝岛债将不计入海外投资

(修正第一段日期)

路透台北5月20日 - 今年台湾重要财经法案--保险法修正案周二上午经立法院三读通过，保险业引颈期盼的投资宝岛债、海外专案并购不纳入海外投资上限计算等皆无异议通过，保险业海外投资部位可望大进补。

保险法修正案为立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。

“法案还要待总统府通过后第三天生效，”金管会保险局副局长陈开元说。

他也表示，立院三读版本就增订部分保险业投资REITS(不动产投资信托)的 管理规范，至于保险业投资宝岛债、海外专案并购银行或寿险不纳入海外投资计算、限制保险业对投资公司的董监改选投票权等则与财委会通过版本无异。

金管会认为，本次保险法修正为强化保险业退场处理及相关监理措施，加强保险业公司治理及行使股东权合宜性，引导保险业资金投入台湾资本市场以促进经济发展，以及提高保险业资金办理海外投资的效益。