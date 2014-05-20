版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 11:37 BJT

澳元汇率：资本流入减少或导致澳元汇率进一步下跌--澳央行助理总裁

但德贝尔指出，日本投资者可能是澳洲资产需求的另一来源。

“尽管迄今显示日本量化宽松举措刺激投资者大幅增持其他国家资产的迹象有限，但最近数据表明，日本投资者对澳洲债券的需求开始上升，”他说。

“虽然这些资金可能来自日本，但这些进展实质意味着，可以预期未来一段时间资本流入将减少，澳元可能相应进一步下滑。”

德贝尔承认分析师对汇率走势的预测能力向来欠佳。“但至少会让你对未来一段时间发挥作用的因素有一些认识，”他说。

澳元 最近几周展现出令人意外的韧性，守在上月所及年内高位0.9461美元附近，最新报0.9309.

稍早澳洲央行公布5月6日会议记录显示，当前的低利率环境对经济产生了预期的效果，在一段时期内仍将是适宜的。 (完) (编译 王翔琼/李爽 审校 戴素萍/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐